Um japonês com 112 anos e 344 dias é oficialmente o homem mais velho do mundo. Chitetsu Watanabe foi distinguido com um certificado honorário, pelo Guinness World Records, num lar em Niigata, no Japão, localidade onde nasceu a 5 de março de 1907.

É o mais velho de oito irmãos e serviu no exército no final da Guerra do Pacífico em 1944. Numa entrevista a um jornal local, em janeiro, revelou que o segredo para a longevidade é não se irritar e "manter um sorriso no rosto".