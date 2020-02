Mais duas cartas armadilhadas explodem em duas cidades holandesas

"Explosões em instalações comerciais em Amsterdão e num centro de triagem de correspondência em Kerkrade. Não há feridos. Para mais informações siga @PolLimburg e @Politie_Adam", confirmou esta manhã a polícia holandesa na rede social Twitter.

Segundo a imprensa holandesa, as duas cartas recebidas esta quarta-feira chegaram com cerca de meia hora de diferença a dois locais distintos: primeiro a um posto de distribuição de correio da capital Amesterdão e, minutos depois, a um edifício de escritórios em Kerkrade, a província mais a sul do país.

Não há vítimas a registar, em nenhuma das situações.

Este já não é caso inédito. A polícia holandesa já estava a investigar outras cartas armadilhadas suspeitas, enviadas desde o início deste ano. A primeira carta terá sido recebida a 3 de janeiro e a polícia admite que possa ter tido o mesmo remetente.

As cartas enviadas anteriormente foram dirigidas a um hotel, a uma bomba de gasolina, uma oficina e uma imobiliária.