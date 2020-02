Papa não vai ordenar homens casados

O Papa Francisco anunciou esta quarta-feira que não vai permitir que os diáconos em zonas remotas, como a Amazónia, possam ser padres casados e com filhos, mesmo que exista uma escassez de sacerdotes em determinadas regiões.

Na reunião dos bispos, o sínodo, no Vaticano, em Outubro passado, discutiu-se a possibiliade de ordenação sacerdotal de homens casados, desde que idóneos e reconhecidos pela comunidade, que fossem já diáconos. O plano seria receberem formação para padres, podendo ter uma família legítima e estável, ou seja, serem casados e com filhos. Francisco não avançou com a reforma, pedida por países como a Alemanha ou pelos povos isolados na Amazónia.