Príncipe Haakon da Noruega visita Moçambique

O Príncipe Haakon da Noruega inicia esta quarta-feira uma visita de dois dias a Moçambique, com olhos postos na energia e promoção da eletrificação rural e meio-ambiente, anunciou a embaixada norueguesa em Maputo.

O Príncipe irá testemunhar a expansão da rede elétrica e eletrificação rural no âmbito da iniciativa "Energia Para Todos", lê-se no comunicado da embaixada.

O comunicado adianta que o Príncipe Herdeiro da Noruega vai participar numa conferência empresarial que junta empresários de ambos países.

A questão de mudança climática e oceanos também fará parte da agenda da visita

.A visita servirá para também para avaliar os programas de cooperação implementados em Moçambique com o apoio da Noruega.

O monarca norueguês far-se-á acompanhar por membros do Governo e empresários das áreas do petróleo e gás, acrescenta o comunicado.

O Reino da Noruega tem prestado apoio ao país há mais de 40 anos, numa cooperação que destaca áreas como energia, saúde, género e apoio ao setor privado.

Na região austral, Moçambique figura no terceiro país que mais fundos absorveu do Reino da Noruega em 2018, com cerca de 35 milhões de euros, segundo dados oficiais daquele país do norte da Europa.

Um encontro com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, terá lugar no final da tarde de hoje, estando prevista a assinatura de um acordo energético, disse fonte da embaixada, sem dar mais detalhes.