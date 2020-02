Três suspeitos libertados e um homem indiciado pela morte de jornalista norte-irlandesa

Um homem de 52 anos foi esta quarta-feira indiciado pela morte da jornalista Lyra McKee, no decurso de confrontos em Londonderry entre o grupo dissidente Novo IRA e a polícia em abril de 2019, anunciou a polícia da Irlanda do Norte.

O homem, natural de Londonderry, onde decorreram os incidentes, deve comparecer na quinta-feira perante a justiça. Três outros suspeitos foram libertados.

"Sempre disse que estavam envolvidos um certo número de pessoas, para além do atirador, na noite em que Lira foi morta", declarou em comunicado Jason Murphy, um responsável policial, sublinhando que "prossegue a procura de provas para que o atirador compareça perante a justiça".

Detido na terça-feira, o suspeito foi indiciado por morte, posse de arma com intenção de atentar contra a vida e por ter reivindicado pertencer a uma organização proibida.

Lyra McKee, 29 anos, foi mortalmente atingida em 18 de abril de 2019 no bairro católico de Creggan, em Londonderry (Derry para os nacionalistas republicanos irlandeses), uma cidade situada perto da fronteira com a República da Irlanda.

O Novo IRA, um grupo dissidente republicano, reconheceu numa declaração ao diário The Irish News a responsabilidade na morte da jovem mulher, argumentando que se "encontrava ao lado das forças inimigas", numa referência às forças policiais.

A sua morte fez reviver a recordação dos "Troubles", o conflito armado que durante três décadas assolou a Irlanda do Norte e que opôs os republicanos nacionalistas (católicos), defensores da reunificação da Irlanda, aos lealistas unionistas (protestantes), fiéis à coroa britânica.

A guerra civil no Ulster (Irlanda do Norte), com o envolvimento de forças militares britânicas enviadas por Londres, provocou cerca de 3.500 mortos, e terminou na sequência do acordo de paz de Sexta-feira santa de 1998.