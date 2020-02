UE apresenta hoje avaliação definitiva das eleições moçambicanas de outubro

Ferhay Momade

A missão de observação da União Europeia (UE) às eleições gerais moçambicanas de outubro vai apresentar hoje em Maputo o seu relatório final, anunciou em comunicado, depois de ter apontado várias falhas na avaliação preliminar.

A apresentação de hoje será dirigida pelo chefe da missão, o eurodeputado espanhol Sánchez Amor.

A missão de observação eleitoral da UE destacou 150 elementos de curto prazo e 32 de longo prazo em 69 mesas de votação distribuídas por 52 distritos.

No relatório preliminar, que divulgou em novembro, a missão detetou diversas "irregularidades e más práticas no dia eleitoral e durante o processo de apuramento de resultados", incluindo "enchimento de urnas, voto múltiplo, invalidação intencional de votos da oposição e alteração de resultados de mesas de assembleia de voto com adição fraudulenta de votos extra".

Apesar das falhas e atos de intimidação relatados pelos observadores da UE e de outras instituições, os resultados viriam a ser validados a 23 de dezembro pelo Conselho Constitucional de Moçambique.

Segundo os resultados oficiais, o Presidente da República, Filipe Nyusi, venceu com 73% dos votos e a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) conseguiu eleger 184 dos 250 deputados, ou seja, 73,6% dos lugares, mais de dois terços do hemiciclo, cabendo 60 (24%) à Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e seis assentos (2,4%) ao Movimento de Moçambicano (MDM).

Os partidos da oposição - Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM) - queixaram-se de fraude eleitoral e anunciaram que vão usar os meios legais e políticos ao longo do mandato para a reclamar os seus direitos.

O embaixador da UE em Moçambique, António Sánchez, anunciou nas redes sociais na Internet, na terça-feira, que tem acompanhado reuniões produtivas entre a missão de observação e diferentes partidos e entidades moçambicanas acerca das conclusões do relatório, antecipando a apresentação marcada para hoje.