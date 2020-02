Westminster Dog Show prova que o glamour não é só para os humanos

Não é só desporto e celebridades que atraem multidões nos EUA. No Westminster Kennel Club Dog Show, o melhor amigo do Homem é o protagonista e o público acompanha cada passo.

A competição, o segundo evento desportivo mais antigo do país, conta com cães de todas as raças e portes. Os canídeos são divididos em categorias conforme a raça, passando os vencedores para as sete categorias finais.

O júri avalia desde a atitude à aparência dos cães, que se deliciam com as palmas e gritos encorajadores da multidão.

Este ano, a vitória foi da poodle Siba, apesar da preferência do público pelo golden retriever Daniel.

A 144ª edição do Westminster Kennel Club Dog Show realizou-se nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Madison Square Garden, em Nova Iorque.