Base militar com soldados norte-americanos no Iraque atingida por rocket

Uma base iraquiana onde estão estacionados soldados norte-americanos foi esta quinta-feira atingida por um 'rocket' na província de Kirkuk, no mais recente ataque contra estas instalações militares no Iraque, referiam fontes dos serviços de segurança.

Os mesmos responsáveis não se referiram no imediato a vítimas. Este foi o primeiro ataque contra esta base, designada K1, desde o ataque de 27 de dezembro em que foi morto um norte-americano contratado.

Um 'rocket' Katyusha atingiu a base K1 às 20:45 locais (17:45 em Lisboa), e aviões militares norte-americanos iniciaram de imediato uma ação de vigilância a baixa altitude neste setor do norte do país, indicaram fontes da segurança iraquianas citadas pela agência noticiosa AFP.

Em dezembro, os Estados Unidos acusaram um grupo paramilitar xiita iraquiano e pró-iraniano de responsabilidade pelo ataque contra essa base, que foi atingida por cerca de 30 'rockets'.

Em represália, Washington ordenou raides aéreos contra diversas bases das brigadas do Hezbollah provocando 25 mortos entre os combatentes deste grupo e que aderiu ao Hachd al-Chaabi, uma coligação de paramilitares dominada pelas fações pró-Irão e integrada nas forças regulares iraquianas.

Dois dias mais tarde, milhares de apoiantes do Hachd al-Chaabi atacaram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdad.

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque com 'drone' [aparelho aéreo não tripulado] e assassinaram o poderoso general iraniano Qassem Soleimani em Bagdad, e o seu adjunto iraquiano Abu Mehdi al-Mouhandis, o líder de facto do Hachd.

Este ataque exacerbou o ressentimento anti-EUA no Iraque. Em 05 de janeiro, o parlamento iraquiano votou por larga maioria a partida das tropas estrangeiras, incluindo os cerca de 5.200 soldados norte-americanos que ainda permanecem no país do Médio Oriente.

Em resposta ao assassínio de Soleimani, o Irão disparou em 08 de janeiro mísseis contra bases que acolhem soldados norte-americanos no Iraque. Segundo o Pentágono, mais de 100 soldados ficaram feridos numa dessas bases.