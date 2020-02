Campanha eleitoral iraniana arranca hoje sob controlo rígido do Supremo Líder

A campanha para as eleições parlamentares no Irão, em 21 de fevereiro, em que os leais ao regime do Supremo Líder e os reformistas se defrontam, arranca hoje num momento em que o país atravessa uma grave crise.

Para concorrer a um dos 290 lugares no Parlamento iraniano, os candidatos devem cumprir 15 requisitos que incluem o "respeito pelo poder absoluto do Supremo Líder", o que os adversários do regime consideram um constrangimento antidemocrático limitador da diversidade política.

Para além disso, os candidatos ficam sujeitos a aprovação pelo Conselho Guardião, um órgão composto por 12 membros, seis dos quais escolhidos pelo Supremo Líder, Ali Khamenei, sendo os outros afetos ao comité judiciário que, por sua vez, também é selecionado pelo Supremo Líder.

O Conselho Guardião aprovou já os nomes de 7.100 candidatos às eleições de 21 de fevereiro, mas os opositores do regime têm denunciado que a maioria está proximamente ligada a Ali Khamenei e à sua esfera de influência em Teerão.

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, admitiu, no mês passado, que o processo de escolha eleitoral está muito condicionado, mas os seus adversários criticam a sua passividade perante casos sucessivos de denúncias de fraude eleitoral, nos últimos anos.

Horas depois de Rohani ter feito a denúncia, Ibrahim Raisi, líder do comité judiciário, ameaçou o Presidente, dizendo que "quem questionar o atual sistema eleitoral (...) estará do lado do inimigo".

O secretário do Conselho Guardião, Ahmad Jannati, disse terça-feira que o povo iraniano pode confiar nas instituições do Estado e na transparência do processo eleitoral.

"Não há possibilidade de fraude nas eleições", prometeu Jannati, referindo-se à diversidade de listas e de tendências políticas que vão a jogo em 21 de fevereiro, numas eleições em que votarão cerca de 57 milhões de iranianos.

Contudo, a população tem demonstrado pouca confiança no regime e tem demonstrado o seu descontentamento com a débil situação económica do Irão, em grande parte provocada pelas sucessivas rondas de sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, com retaliação pelo programa nuclear iraniano.

Ainda assim, o Conselho Guardião tem eliminado os movimentos políticos e as propostas de candidatura de todos aqueles que não salvaguardarem os princípios do regime tutelado por Ali Khamenei

.Em final de janeiro, Mahmoud Sadeghi, antigo membro do Parlamento, disse que foi afastado das listas de candidatos depois de intermediários lhe terem pedido e ele ter rejeitado um pedido de cerca de 300 mil euros para poder passar pelo filtro do Conselho Guardião.

Os reformistas têm assim uma campanha eleitoral difícil pela frente, perante um regime clerical que há 40 anos tem controlado os atos eleitorais de forma a fazer parecer que as várias fações estão em igualdade de posições.

No entanto, depois de violentas manifestações contra o regime de Khamenei, que causaram centenas de mortes nos últimos meses, os reformistas temem que o Supremo Líder e o Conselho Guardião não escondam a sua estratégia de anular qualquer voz crítica, durante as eleições que decorrem nos 200 círculos eleitorais do Irão.