Ex-diretor da petrolífera mexicana fica em prisão preventiva em Espanha

A Audiência Nacional, a principal instância penal espanhola, deliberou esta quinta-feira a prisão preventiva do ex-diretor da petrolífera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya, detido na quarta-feira em Málaga e alvo de um mandado de captura emitido pelo México.

Fontes judiciais citadas pela agência espanhola EFE indicaram que o juiz da Audiência Nacional, Ismael Moreno, ouviu o testemunho de Emilio Lozoya através de videoconferência, tendo posteriormente deliberado a prisão preventiva por risco de fuga e devido à gravidade dos crimes imputados ao ex-diretor da Pemex, que pode incorrer numa pena de 15 anos de prisão.

Suspeitas de corrupção

Lozoya, um reconhecido colaborador do antigo Presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), foi diretor da Pemex entre 2012 e 2016. O gestor é acusado de ter alegadamente recebido subornos milionários da construtora brasileira Odebrecht, empresa implicada num esquema de corrupção envolvendo diferentes governos da América Latina.

Os fundos terão sido supostamente utilizados na campanha presidencial do ex-Presidente mexicano.Emilio Lozoya é igualmente acusado de ter autorizado, enquanto diretor da Pemex, uma compra fraudulenta de uma fábrica de fertilizantes.

O gestor e o seu advogado mexicano Javier Coello rejeitam todas as acusações.Lozoya era alvo de um mandado internacional de captura e detenção desde maio de 2019. O gestor foi detido na quarta-feira na cidade de Málaga, no sul de Espanha, segundo anunciou no próprio dia o procurador-geral do México.