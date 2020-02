Glaciar da Antártida expeliu um iceberg gigante

Um enorme iceberg desprendeu-se do glaciar da Antártida conhecido como Pine Island Glacier (PIG), de acordo com um relatório de 11 de fevereiro da ESA.

O iceberg B-49 tem cerca de 300 quilómetros quadrados, aproximadamente o tamanho da ilha de Malta.

O enorme iceberg partiu-se depois em pedaços mais pequenos, denominados "PIGlet" (um trocadilho só possível em inglês já que pig significa porco e piglet é porquinho ou leitão).

Não é um fenómeno inesperado, já que a monitorização por satélite já o fazia antever. No ano passado foram detetadas as primeiras duas grandes fissuras que foram continuamente observadas para perceber a rapidez com que aumentavam.

ESA

Esta animação é feita a partir das imagens captadas pelo satélite Sentinel-1 do projeto Copernicus da ESA entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020 - a última data de 11 de fevereiro.

Segundo o comunicado da ESA:

"O Glaciar Pine Island, juntamente com o seu vizinho Glaciar Thwaites, ligam o centro da camada de gelo da Antártida Ocidental ao oceano - juntos descarregam grandes quantidades de gelo no oceano.