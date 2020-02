Guitarrista dos Queen irrita-se e ataca repórter de imagem

Bryan May, guitarrista dos Queen, não escondeu o desagrado perante um insistente repórter de imagem do Channel 7, canal de televisão australiano, que não respeitou o pedido do músico para não captar imagens depois da sua chegada ao aeroporto de Brisbane, na Austrália, onde a banda irá atuar num concerto solidário devido aos fogos que assolam o país, com vista à angariação de fundos.

Num primeiro pedido o operador de câmara afastou-se e desligou a aparelho, mas logo de seguida voltou a aproximar-se, mas desta vez a filmar com o telemóvel, enquanto o músico estava com alguns fãs.

Bryan perante a teimosia do jornalista, não teve meias medidas e atacou-o, batendo no seu telemóvel.

Veja o vídeo:

Horas após o episódio, Bryan utilizou o a sua conta do Instagram para partilhar três publicações onde explica o motivo da sua reação.

O artista admitiu não ser "novato" no que diz respeito à interação com os media, no então garantiu que nunca tinha encontrado um repórter de imagem tão "arrogante".