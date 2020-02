Jornalista brasileiro que investigava tráfico de droga foi morto a tiro em casa

Um jornalista brasileiro foi morto a tiro em sua casa, na fronteira com o Paraguai, enquanto jantava com sua mulher, sogro e filho pequeno, disse esta quarta-feira um procurador responsável pelo caso.

Leo Veras morava na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e administrava um 'site' de notícias local na Internet.

Recentemente o jornalista havia recebido ameaças pelo seu trabalho de investigação sobre contrabando na fronteira, de acordo com um comunicado do Sindicato dos Jornalistas no estado de Mato Grosso do Sul.

O sogro de Veras viu dois homens armados a saírem de um camião estacionado na esquina, que se aproximaram da área onde a família estava a comer e começaram a disparar, na quarta-feira, disse o procurador paraguaio Marco Amarilla à estação de rádio Universo 970.

Leo Veras tentou fugir e foi atingido com 12 tiros por trás, o último na cabeça.

A fronteira entre o Paraguai e o Brasil é uma rota de contrabando, pesticidas e drogas para o Brasil.

Pedro Juan Caballero também é o local de uma prisão da qual pelo menos 75 prisioneiros escaparam em janeiro, a maioria ligada ao grupo criminoso brasileiro de narcotráfico Primeiro Comando da Capital.