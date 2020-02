O "herói" de cinco anos que salvou a família de casa em chamas

Tem cinco anos, chama-se Noah Woods e foi considerado um "herói" pelos bombeiros. No passada domingo, o rapaz da Georgia, nos Estados Unidos, acordou com o quarto em chamas e conseguiu que toda a família saísse viva do incidente.

Noah era um dos oito membros da família que estava na casa quando o incêndio começou. Saltou da cama, pegou na irmã e saiu da habitação pela única saída disponível, uma janela. Mas não se ficou por aí. Ainda voltou a entrar em casa para salvar o seu cão e foi chamar um tio que vivia perto para o ajudar a salvar o resto da família.

A coragem do pequeno rapaz chamou a atenção do corporação dos bombeiros do condado de Bartow. Este reconhecimento vai-lhe valer uma nomeação como bombeiro honorário e receberá um prémio, segundo reporta a CNN.

A chefe do departamento de bombeiros do condado de Bartow, Dwayne Jamison, disse que o incêndio terá começado no quarto de Noah, devido a uma sobrecarga elétrica. Todos os elementos da família conseguiram sair de casa a tempo, apesar de terem sofrido algumas queimaduras.

A história foi contada na página de Facebook dos bombeiros locais. Noah mostrou que uma criança de cinco anos também pode ser um herói.