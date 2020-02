ONU divulga lista de empresas com ligações comerciais aos colonatos israelitas na Cisjordânia

A ONU divulgou esta quarta-feira uma lista de 112 empresas com ligações comerciais com os colonatos israelitas na Cisjordânia, considerados ilegais pelas Nações Unidas.

As autoridades palestinianas dizem que é uma vitória do direito internacional. Israel acusa as Nações Unidas de se renderem a políticas discriminatórias e anti-israelitas.