Com número de mortes a aumentar na China, devido ao surto do coronavírus, cresce a pressão para proibir a venda de animais exóticos nos mercados do país, tal como aconteceu em 2002 durante o surto da SARS.

Especialistas na área da saúde, são da opinião de que mercados tais como o de Wuhan, onde terá surgido o vírus, são o "sítio perfeito para um vírus se propagar.

