Candidato à autarquia de Paris retira-se após divulgação de vídeos privados

POOL New

Benjamin Griveaux, candidato à autarquia de Paris apoiado pelo presidente Emmanuel Macron retirou hoje a sua candidatura após a difusão de um vídeo de carácter sexual.

Na sequência de ataques "ignóbeis decidi retirar a minha candidatura à Câmara Municipal de Paris", disse Griveaux à agência France Presse.

Um vídeo de carácter sexual e mensagens de texto dirigidas a uma mulher foram divulgadas na quarta-feira através da internet e ampliadas nas redes sociais atingindo a candidatura de Benjamin Griveaux, ex-porta-voz do governo francês.

"Há mais de um ano que a minha família e eu recebemos mensagens difamatórias, ataques anónimos, revelações de conversas privadas e até ameaças de morte", afirmou.

"Uma página na internet e as redes sociais difundiram os ataques ignóbeis pondo em causa a minha vida privada. A minha família não merece isto", disse frisando que não quer expor os familiares a "golpes" públicos.

Griveaux é próximo do chefe de Estado francês tendo apoiado Macron desde a primeira hora.

O antigo porta-voz do Executivo disse ainda à France Presse que discutiu com Emmanuel Macron, na quinta-feira, a decisão de retirar a candidatura tendo o chefe de Estado afirmado que apoiaria "qualquer posição" que fosse tomada no sentido de proteger os familiares.