Dois feridos em descarrilamento de comboio no Kentucky, EUA

Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros após o descarrilamento de um comboio no estado norte-americano do Kentucky. O comboio seguia carregado de etanol, um material perigoso.

Terá descarrilado devido a um deslizamento de rochas e acabou por cair num rio.

A área foi evacuada por precaução.

Os residentes, que foram retirados da zona, já conseguiram regressar a casa.