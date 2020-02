Mensagem de Martin Luther King Jr. sobre o amor à venda por quase 40 mil euros

Num dia em que o amor é celebrado por todo o mundo, revelamos a descoberta de um bilhete raro escrito por Martin Luther King Jr., que fala sobre o significado do amor.

"O amor é a maior força do universo", é assim que começa a mensagem, que se acredita ter sido escrita na década de 60. "É o batimento cardíaco do cosmos moral. Aquele que ama é um participante do ser de Deus."



Moments in Time

A nota está à venda por quase 39 mil euros, através da plataforma Moments in Time.

O CEO da plataforma diz que o preço reflete a raridade que é encontrar algo escrito à mão pelo ativista político norte-americano. Em entrevista à CNN, Gary Zimet reconhece mesmo que a nota é como uma prova da filosofia de vida de Martin Luther King Jr. e, que por isso, é tão importante.

A Moments in Time garante a autenticidade da nota, dizendo que comparou a escrita do ativista de Direitos Humanos através de outras notas e cartas.