Trump coloca patrulhas nas cidades para deter imigrantes ilegais

A Administração do Presidente norte-americano Donald Trump está a enviar agentes de elite da patrulha fronteiriça para Nova Iorque e Chicago, de forma a deter imigrantes ilegais.

A notícia está a ser avançada pelo jornal The New York Times, que revela que também deverão ser enviados agentes para cidades como São Francisco, Los Angeles, Boston ou Nova Orleães.

Segundo o jornal, a operação está a ser vista como uma demonstração de força da Casa Branca sobre as "cidades-santuário", como são conhecidas.

Desde início do mandato do presidente norte-americano que a polícia local destas cidades se tem recusado a cooperar com as autoridades federais na busca e deportação de imigrantes ilegais.