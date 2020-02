Tempestade Dennis matou duas pessoas, no Reino Unido

Chuvas torrenciais e ventos muito fortes levaram as autoridades do Reino Unido a emitirem alertas para várias regiões por causa do perigo das cheias.

Depois de na noite passada, algumas localidades estarem sob alerta vermelho, o mais alto da escala e que representa perigo de vida para as populações, o nível baixou para o laranja. Mas, mesmo assim, milhares de pessoas tiveram de abandonar as casas por causa das inundações.

Os serviços de proteção ciivl dizem que o maior perigo é para quem vive na costa ou junto aos rios que, entretanto, já galgaram as margens.

O mau tempo já matou duas pessoas, obrigou ao cancelamento de centenas de voos e ao encerramento de várias estradas e auto estradas.

Dezenas de militares e reservistas foram chamados para ajudarem as populações, sobretudo na construção de barreiras contra as cheias e na reparação das proteções que a tempestade Dennis já destruíu.