Boris Johnson não vai visitar zonas afetadas pela tempestade Dennis

O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, não vai visitar as áreas afetadas pelas cheias no Reino Unido, anunciou o Governo esta segunda-feira.

O porta-voz do Governo garantiu que Boris Johnson tem acompanhado a situação e adiantou que o secretário de Estado do Ambiente tem estado no terreno.

O Partido Trabalhista já reagiu. Considerou que atitude do chefe de Governo é uma desgraça e pede que seja convocada uma reunião de emergência. A tempestade Dennis já provocou dois mortos e espera-se que nas próximas horas haja uma nova subida das águas.