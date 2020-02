Tumulto na distribuição de alimentos faz 20 mortos no Níger

Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas esta segunda-feira, na região de Diffa, no sudoeste do Níger, devido à agitação social causada pela distribuição de ajuda alimentar na região, disseram fontes locais.

A ajuda alimentar estava sob a orientação do presidente do estado nigeriano de Borno, Babagana Oumara Zulum, e o número de vítimas é ainda provisório, contou à agência espanhola, Efe, um agente administrativo da região, Mahamadou Abdou.

Mahamadou Abdou afirmou ainda que o presidente da região deslocou-se sábado a Diffa, em trabalho, e decidiu organizar uma partilha de dinheiro e ajuda alimentar na sede da Casa da Juventude e Cultura.

"O anúncio da ajuda social fez com que uma grande multidão se deslocasse desde madrugada para a sede da Casa da Juventude e Cultura, o que causou lutas e desordem", disse a mesma fonte. Como consequência morreram pelo menos 20 pessoas e dezenas ficaram feridas, principalmente mulheres e crianças, disse Abdou.

Os feridos foram transferidos para o Hospital Regional de Diffa para receberem os cuidados médicos necessários. O mesmo responsável contou ainda que "todas as mulheres que se identificavam como refugiadas da vizinha Nigéria receberam 5.000 naira [cerca de 13 euros] e um pedaço de pano, enquanto os homens recebiam dois sacos de arroz e 25 litros de óleo".

Desde 2015 que a região de Diffa é alvo de ataques terroristas do grupo jihadista Boko Haram. A região acolhe cerca de 150.000 refugiados nigerianos. Este acidente ocorreu no mesmo dia em que o ministro da Ação Humanitária nigeriano, Lawan Magagi, acompanhado por uma delegação de várias organizações humanitárias, decidiu visitar a cidade de Diffa para conhecer as condições de vida dos refugiados nigerianos.