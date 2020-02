Pelo menos dez pessoas morreram esta segunda-feira na sequência de um ataque suicida no Paquistão. Entre as vítimas mortais estão dois polícias. A explosão aconteceu no sudoeste do país e deixou estragos em viaturas.

O suicida tinha como alvo uma manifestação de um grupo religioso.

Em janeiro, mais de dez pessoas morreram numa explosão no país junto a uma mesquita.