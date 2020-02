Casal de polícias interrompe encontro para impedir assalto

Dois polícias norte-americanos interromperam o encontro romântico que estavam a ter para impedir um assalto no restaurante onde estavam a jantar, em Highlands, no estado norte-americano do Kentucky.

O detetive Chase McKeown e a agente Nicole McKeown, do departamento policial de Elizabethtown, estavam a aproveitar a noite de folga num dos restaurantes da cadeia Raising Canes, na cidade vizinha de Highlands, quando foram surpreendidos por um assaltante.

Identificado pelas autoridades como Justin Carter, o homem entrou no estabelecimento com a cara tapada e apontou uma arma a um dos empregados, exigindo o dinheiro que estava na caixa registadora.

As imagens de videovigilância mostram o momento em que o casal McKeown se levanta da mesa, tira as armas e começa a perseguir o suspeito, que acabou por ser detido numa das ruas perto do restaurante.

De acordo com a FOX News, Justin Carter, de 30 anos, está acusado de assalto à mão armada. Foi presente a tribunal na segunda-feira, mas só no final do mês conhecerá a sentença.