Ex-jogador de râguebi morre com os três filhos menores em viatura incendiada

Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, na manhã desta quarta feira, depois de um carro ter sido consumido pelas chamas, em Brisbane, na Austrália. Entre as vítimas estão três crianças, com idades entre os três e os seis anos, avança o site de notícias australiano ABC.

De acordo com as autoridades australianas, o incidente ocorreu num carro familiar, sendo que a quarta vítima mortal, antigo jogador profissional de Rugby League, era o pai das crianças, e o ferido, que foi transportado para o hospital com queimaduras graves, a mãe.

Os serviços de emergência prestaram assistência a uma sexta pessoa, que terá tentado ajudar as vítimas a sair do carro, no entanto foi incapaz de o fazer devido à força das chamas.

"Ele despejou gasolina em cima de mim"

A polícia de Brisbane revelou que "ainda não foi apurado de que forma o incêndio terá começado" e, deste modo, foi aberta uma investigação para perceber se o incidente terá sido uma tentativa de suicídio ou um homicídio deliberado, uma vez que uma testemunha terá ouvido a mulher a gritar: "Ele despejou gasolina em cima de mim".

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, utilizou a sua conta no Twitter para prestar homenagem às vítimas do incidente.