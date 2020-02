Neto desenha instruções para que avô consiga ver o futebol

Os comandos de televisão são cada vez mais complexos e, na realidade, a maioria das pessoas nem sequer sabe para o que servem certos botões. Se outrora os comandos serviam apenas para mudar de canal e ajustar o volume, agora é possível acerder à Internet, abrir aplicações e ligar outros dispositivos ao televisor.

E, assim, um objeto tão comum como um comando de televisão, pode tornar-se um desafio, especialmente para os mais idosos. Consciente da dificuldade do avô em procurar o canal para ver o futebol, um jovem espanhol decidiu desenhar as instruções, que acabou por publicar na conta de Twitter. O gesto valeu-lhe milhares de partilhas e comentários com elogios.

Depois da publicação se ter tornado viral, o jovem partilhou uma fotografia do "protagonista da história" - o avô - que parece bastante feliz.