Como um cofre roubado impediu um norte-americano de passar o resto da vida na prisão

Esta é a história de vida de Matthew Hahn, um norte-americano que roubava para comprar droga. O que ele nunca imaginou é que um cofre roubado o ajudaria a evitar passar o resto da sua vida na prisão.

Matthew Hahn começou a tomar droga quando era jovem. Desistiu do secundário e, pouco tempo de depois, começou a roubar para sustentar o vídeo.

Em 2001, saiu da prisão após cumprir uma sentença de cinco anos. O norte-americano já estava na segunda condenação por ofensa grave e, se fosse condenado pela terceira vez, enfrentaria prisão perpétua, segundo as leis da Califórnia.

Numa entrevista à BBC, Matthew revelou como durante anos manteve-se longe das drogas e dos assaltos, mas que a morte de um dos melhores amigos o levou à vida antiga.

Em 2005, levou para casa um cofre roubado em Los Gatos, na Califórnia, que viria a ajudá-lo mais tarde. Dentro do cofre, estava uma arma, fotografias, informação pessoal sobre o dono e um cartão de memória, que continha imagens de um adulto a molestar uma criança.

"A primeira fotografia que vi achei estranho e sabia que algo estava errado, mas não sabia ao certo o que era. Só depois de ver várias fotografias é que percebi que estava a ver um adulto e uma criança", esclareceu na entrevista à emissora britânica.

Depois da descoberta e sabendo que não podia admitir que tinha voltado a roubar, o homem enviou anonimamente as imagens e a informação para as autoridades, com uma mensagem: "Por favor tirem este animal da rua".

Uma semana mais tarde, John Robertson Aitken foi detido e Matthew, mantendo-se no anonimato, continuou a roubar. No entanto, foi detido pelas autoridades dois meses depois. Enfrentava agora a terceira ofensa grave que o poderia deixar para sempre na prisão.

Num dos interrogatórios, um polícia perguntou-lhe o que lhe tinha acontecido, se tinha andado tão bem. "Ao menos dei-te o Aitken", foi a resposta de Matthew, que revelou depois como tinha sido ele a enviar as fotos.

O Ministério Público ficou a saber desta informação e pediu-lhe que testemunhasse, em troca de um acordo. No final, foi condenado a 14 anos e quatro meses de prisão, tendo cumprido sete.

A sua vida mudou desde então. Depois de cumprir a pena, licenciou-se na Universidade da Califórnia, arranjou emprego como eletricista, casou-se e, recentemente, comprou uma casa com a mulher.

Questionado sobre o seu maior arrependimento, Matthew confessou que era o facto de ter magoado pessoas que nem conhecia e que desejava nunca o ter feito.