Um homem foi detido esta quinta-feira por suspeitas de ter esfaqueado uma pessoa, durante as orações da tarde na Mesquita Central de Londres, no Reino Unido.

A vítima é um homem de 70 anos, que ficou com vários ferimentos, mas não corre perigo de vida.

Ainda não são conhecidos os pormenores sobre o suspeito, nem se sabe o que terá motivado o ataque com face.

No entanto, de acordo com a agência Associated Press, a vítima será o muezim da mesquita, a pessoa que chama os muçulmanos para as orações.