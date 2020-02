Um comboio com 160 passageiros descarrilou em Wallan, capital do estado de Victoria,, 45 quilómetros a norte de Melbourne, já fim do dia de hoje na Austrália.

Cinco carruagens e a locomotiva estão tombadas, revelam os media australianos.

Duas pessoas morreram, confirmou a polícia de Victoria no Twitter. Há vários feridos.

Uma passageira tem estado a publicar fotos no Twitter.