Um senador brasileiro foi alvejado a tiro, no Ceará, quando liderava uma manifestação contra uma esquadra da Polícia Militar que se encontrava em greve.

Cid Gomes tinha convocado a população contra as autoridades que acusa de imporem um regime de terror.

O Ministério da Justiça está a acompanhar a situação e enviou membros da Polícia Federal para o Ceará. Três agentes foram detidos na capital do estado do Ceará e as autoridades já estão a investigar os disparos.