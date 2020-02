Turistas alemães morrem apanhados por avalancha na Noruega

Dois turistas alemães morreram esta quinta-feira quando foram apanhados por uma avalanche na ilha de Spitzberg, no arquipélago norueguês de Svalbard, no Ártico, anunciaram as autoridades locais.

As duas vítimas faziam parte de um grupo de cinco turistas, acompanhados por dois guias da empresa russa 'Artic Travel Company'.

O desaparecimento dos turistas foi anunciado a meio da tarde, após uma avalanche perto do glaciar Fridtjofbreen, a 15 quilómetros a sul de uma comunidade mineira russa no oeste do arquipélago, Barentsbourg.

As operações de socorro foram perturbadas pelas condições meteorológicas, indicou o gabinete do governador da região num comunicado.

Localizado a cerca de mil quilómetros do Pólo Norte, Svalbard é um território com duas vezes o tamanho da Bélgica, virado para o turismo, a pesquisa científica e a exploração mineira, conta cerca de 2.900 habitantes.

