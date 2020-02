Polícia australiano envolvido em polémica por tentar desculpar agressor que matou a família

O detetive da polícia australiana que investigava o assassinato de uma mulher e de duas filhas foi afastada do caso por tecer um comentário que foi considerado vergonhoso para as vítimas.

Hannah Clarke e as filhas morreram quando o seu marido, Rowan Baxter, pegou fogo ao carro, tendo o próprio morrido também. Em declarações à imprensa, o detetive Mark Thompson disse que este pode ser um caso em que o "homem também podia ter sido levado longe demais pelos problemas que sofreu".

As palavras não caíram bem aos australianos que têm seguido o caso com atenção. Citada pela BBC, a comissária de polícia de Queensland, Katarina Carroll, disse esta sexta-feira que o inspetor estava "perturbado" com o que tinha dito.

Descobriu-se agora que a mulher - que já tinha utilizado o apelido do marido, Baxter - tinha apresentado várias queixas por violência doméstica às autoridades. Neste momento, a polícia está focada em acabar com o "barulho" à volta do caso e em empenhar esforços para concluir a investigação.