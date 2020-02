Líder da oposição no Sudão do Sul, Riek Machar, toma posse como vice-presidente

O líder da oposição no Sudão do Sul, Riek Machar, tomou hoje posse em Juba como vice-presidente, como prevê o acordo de paz assinado em 2018.

"Juro ser fiel [...] à República do Sudão do Sul", declarou Riek Machar perante uma audiência de diplomatas e representantes dos países vizinhos, entre os quais o Presidente do Sudão, o general Abdel Fatah al-Burhan.

Riek Machar abraçou e apertou a mão do seu rival, o Presidente Salva Kiir, com quem vai tentar governar pela terceira vez desde a independência do país, em 2011.

Sob intensa pressão internacional, os dois chegaram a acordo para a formação de um governo de unidade nacional, central no acordo de paz de setembro de 2018.

Na cerimónia de hoje, foi apresentada uma fotografia do momento em que o papa Francisco, no âmbito dos esforços para uma solução para o conflito, beijou os pés de Salva Kiir e de Riek Machar para os exortar a colocarem as diferenças de lado.

O país mais jovem do mundo entrou em guerra civil em 2013, dois anos depois de uma longa luta pela independência do Sudão, e várias tentativas de estabelecer a paz fracassaram.

A impaciência internacional, nomeadamente dos Estados Unidos, o maior doador do Sudão do Sul, acentuou-se depois de os dois rivais terem adiado duas datas-limite para a formação de um governo de coligação.

Mas quando faltava menos de uma semana da última data-limite de hoje, ambos fizeram concessões-chave.

Kiir anunciou a "decisão dolorosa" relativa ao número de estados regionais - que voltam a ser 10, em vez de 32, e três zonas administrativas -- e Machar aceitou que a sua segurança seja responsabilidade de Kiir.

Na quinta-feira, os dois anunciaram que chegaram a acordo para um governo de coligação e a realização de eleições dentro de três anos, as primeiras desde a independência.

Este acordo é apontado por muitos analistas e diplomatas como potencialmente sustentável, embora os mesmos advirtam para numerosos obstáculos pela frente.

Dezenas de milhares de forças rivais têm ainda de ser integradas num exército unificado, um processo que a ONU advertiu que está atrasado e mal organizado.

A integração é outro desafio, num país onde os conflitos opõem frequentemente etnias e onde vários grupos armados estão ativos, alguns dos quais não subscrevem o acordo de paz.

As organizações humanitárias, que viram mais de 100 dos seus trabalhadores mortos desde o início da guerra civil, espera que o novo governo facilite a distribuição de alimentos, num país onde metade dos 12 milhões de habitantes não tem alimentação suficiente e 40.000 passam mesmo fome.