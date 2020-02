Pelo menos três pessoas morreram nas cheias no Peru. As fortes chuvas estão a provocar estragos no sul do país, sendo Tacna a região mais afetada com inundações em vários espaços públicos e habitações.

As cheias também deixaram estradas interditas e arrastaram vários carros.

Uma comitiva liderada pelo ministro da Agricultura do Peru vai visitar as zonas mais afetadas e fazer a avaliação dos estragos.

Veja também: