Xanana Gusmão anuncia nova coligação para formação de Governo em Timor-Leste

O líder do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão, anunciou hoje a formação de uma nova maioria parlamentar para apoiar a formação de um novo Governo em Timor-Leste.

“Para ultrapassar o impasse, os partidos falaram. Estamos prontos para avançar com uma nova maioria. Temos 34 cadeiras no parlamento e nova maioria”, declarou Xanana Gusmão, em conferência de imprensa.

“Perante o impasse, fazemos saber ao nosso povo e à sociedade que perante a situação de incerteza e indefinição políticas que estamos a enfrentar, estes seis partidos vieram aqui para confirmar publicamente que estão preparados para assumir a governação nos próximos anos”, reiterou.

Presentes na conferência de imprensa, na sede do CNRT, em Díli, estavam os dirigentes dos seis partidos políticos que integram a coligação e o antigo Presidente timorense José Ramos-Horta.

Além de contar com o apoio dos 21 deputados do CNRT, maior partido da atual coligação do Governo, a nova aliança inclui ainda os cinco deputados do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) e cinco do Partido Democrático (PD).

Fazem ainda parte da nova coligação, os três deputados dos partidos mais pequenos no parlamento de 65 lugares, Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático (um deputado), Frente Mudança (um) e União Democrática Timorense (um).

De fora ficam apenas a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), maior partido com assento parlamentar, e o Partido Libertação Popular (PLP), força do atual primeiro-ministro, Taur Matan Ruak.

Xanana Gusmão recusou para já avançar pormenores sobre quando será apresentada a nova coligação ao Presidente de Timor-Leste, ou sobre a questão dos nomes de ministros indigitados, maioritariamente do CNRT, que o chefe de Estado não empossou.

Ex-Presidente timorense confiante que Xanana Gusmão assuma liderança do novo Governo

O ex-Presidente timorense José Ramos-Horta mostrou-se confiante que Xanana Gusmão assuma o cargo de primeiro-ministro do novo Governo, apelando ao chefe de Estado para aceitar a aliança parlamentar hoje anunciada.

"Eu insisti desde a primeira hora que seja ele primeiro-ministro. É a figura de peso. E já no passado vimos que quando cede liderança a alguém sem a autoridade dele e sem o domínio dos dossiers pode resultar sempre em fragilidades, o que é natural", afirmou à Lusa José Ramos-Horta.

"Hoje, os outros parceiros da coligação também insistiram nisso. E como Xanana não disse que não, presumo que tem consciência, que está ciente de que é ele que deve dirigir o Governo nos próximos três anos", disse

Ramos-Horta disse ainda esperar que seja possível encontrar uma solução para o caso dos nomes indigitados para o Governo pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), liderado po Xanana Gusmão, e que o Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, recusou empossar.

“Xanana disse que vai falar com o Presidente pela positiva. Vai tentar tudo e encontrar um acordo com o Presidente”, afirmou.

O líder do CNRT “não se mostrou nada confrontacional. Está com uma postura muito positiva. No limite a decisão está com o Presidente da República que deve também caminhar ao encontro das propostas do novo Governo”, acrescentou.

José Ramos-Horta adiantou que a nova aliança parlamentar deve ser apresentada a Lu-Olo, “até ao final da próxima semana”.

O responsável falava à Lusa na sequência do anúncio do líder CNRTda formação de uma nova maioria parlamentar para apoiar a formação de um novo Governo em Timor-Leste.

