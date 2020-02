Palestiniano morto por militares israelitas na Faixa de Gaza

Um palestiniano foi morto hoje por militares israelitas na Faixa de Gaza depois de ter tentado colocar um engenho explosivo perto da barreira fronteiriça que separa o enclave palestiniano de Israel, anunciou o exército israelita.

"Depois de ter evitado com sucesso um ataque perto da barreira da Faixa de Gaza esta manhã, um trator do exército recuperou o corpo de um dos agressores", disse uma porta-voz do exército israelita à AFP.

Anteriormente, o Exército disse num comunicado que "detetou dois terroristas" que estavam a aproximar-se da barreira no sul do enclave palestiniano a "tentar colocar um engenho explosivo nas proximidades".

"Os soldados abriram fogo e uma pessoa foi atingida", acrescentou na altura o Exército.

O movimento Jihad Islâmica, grupo islamita presente em Gaza, identificou a vítima como sendo Mohammed Al-Naem, de 27 anos, membro das brigadas Al-Qods, braço armado.

No quadro da política adotada pelo ministro da Defesa israelita, Naftali Bennett, Israel fica com os corpos dos palestinianos para os utilizar como moeda de troca com o Hamas, movimento islamita no poder no enclave desde 2007 e com quem o Estado hebreu travou três guerras desde aquela data.

Israel impôs um bloqueio há mais de 10 dias no território palestiniano que justifica pela necessidade de conter o Hamas, o qual acusa de ser responsável por todos os ataques a partir do enclave.