Avanço do coronavírus em Itália fez soar alarmes da Comissão Europeia

A Comissão Europeia avançou, esta segunda-feira, com novas medidas para tentar travar a propagação do coronavírus, sendo que vão ser mobilizados 230 milhões de euros para apoiar na luta contra a propagação do vírus.

O Comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, garantiu que as decisões serão tomadas "com base em evidências cientificas, e não por razões apenas políticas", uma vez que se colocou a hipótese de realizar controlo fronteiriço ou impor restrições dentro do espaço Schengen.

A preocupação aumenta também no Médio Orientem, onde já morreram 12 pessoas no Irão e foram detetados os primeiros casos de infeção no Iraque, Afeganistão, Kuwait e Bahrein



