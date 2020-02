CDU de Merkel elege novo líder a 25 de abril

A União Democrata-Cristã (CDU, centro-direita), da chanceler alemã, Angela Merkel reúne-se em Congresso extraordinário a 25 de abril para eleger um novo líder.

A ainda líder da CDU, também conhecida como AKK, confirmou a data à imprensa depois de uma reunião da direção do partido, esta segunda-feira em Berlim.

"A eleição do novo ou nova presidente deve enviar um sinal claro" de que essa pessoa será também "candidato ou candidata a chanceler", sublinhou AKK.

Apenas uma candidatura à liderança da CDU foi anunciada até ao momento, a do ex-ministro do Ambiente da Alemanha e presidente da comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros, Norbert Röttgen.

Outros três membros do partido são considerados favoritos na corrida: o ex-líder do grupo parlamentar da CDU Friedrich Merz, o chefe do governo regional da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, e o ministro da Saúde, Jens Spahn.

A CDU atravessa uma crise política devido a uma série de derrotas eleitorais e persistentes divisões internas entre uma ala mais centrista e uma outra mais conservadora.

A "gota de água" que levou à demissão de AKK foi a decisão da CDU do estado da Turíngia (leste) de desafiar instruções explícitas da líder e romper o "cordão sanitário" contra a extrema-direita, aceitando colaborar com a Alternativa para a Alemanha (AfD) para afastar o governo liderado pela Esquerda.

No domingo, as eleições em Hamburgo (norte) acentuaram a série de perdas eleitorais, com a CDU a sofrer a sua pior derrota do pós-guerra, com 11,2% dos votos (menos 4,7 pontos percentuais que nas anteriores regionais), atrás do Partido Social-Democrata (SPD) e dos Verdes.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 57 anos, que sucedeu a Angela Merkel na liderança do partido em dezembro de 2018 e era considerada a favorita da chanceler para lhe suceder na chefia do Governo, anunciou a demissão a 10 de fevereiro.

Angela Merkel, 65 anos, desde 2005 na chefia do governo alemão, anunciou em 2018 que não se recandidata ao cargo nas próximas eleições federais, previstas para outubro de 2021.