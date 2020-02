Carro avança sobre multidão em desfile de Carnaval na Alemanha

EM ATUALIZAÇÃO

Pelo menos 10 pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas esta segunda-feira depois de um carro avançar sobre a multidão num desfile de Carnaval na cidade alemã de Volkmarsen. O condutor foi detido pelas autoridades.

A polícia disse não estar neste momento em condições de dar pormenores do incidente, acrescentando contudo não ter recebido qualquer informação sobre a existência de vítimas mortais.

O jornal Frankfurter Rundschau cita testemunhas segundo as quais o condutor do veículo contornou uma barreira que bloqueava o tráfego do percurso do desfile e acelerou em direção à multidão.

Os serviços de emergência estão no local e a polícia isolou a zona. O autarca da cidade, Hartmut Linnekugel, também já está no local do incidente.