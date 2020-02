Dezenas de feridos após atropelamento em desfile de Carnaval na Alemanha

Mais de 30 pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas, algumas com gravidade, esta segunda-feira depois de um carro avançar sobre a multidão num desfile de Carnaval na cidade alemã de Volkmarsen, avança a imprensa alemã. O condutor foi detido pelas autoridades e é um alemão de 29 anos.

A polícia disse não estar neste momento em condições de dar pormenores do incidente, acrescentando contudo não ter recebido qualquer informação sobre a existência de vítimas mortais.

O jornal Frankfurter Rundschau cita testemunhas segundo as quais o condutor de uma carrinha Mercedes prateada com matrícula local contornou uma barreira que bloqueava o tráfego do percurso do desfile.

Outras testemunhas, citadas pelo site de notícias HNA, disseram que o condutor pareceu dirigir-se especialmente contra crianças e que acelerou contra a multidão.

Os serviços de emergência estão no local e a polícia isolou a zona. O autarca da cidade, Hartmut Linnekugel, também já está no local do incidente.

Várias cidades da Alemanha ocidental celebram o Carnaval com grandes desfiles, entre as quais Colónia, Mains e Dusseldorf.

Volkmarsen, que tem uma população de cerca de 7.000 habitantes, fica a leste de Dusseldorf, perto de Kassel.