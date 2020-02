Gaffes marcam discurso de Trump para 100 mil pessoas na Índia

Donald Trump visitou esta segunda-feira o monumento mais conhecido do país, fez um discurso para 100 mil pessoas e anunciou a maior venda de armamento norte-americano a Nova Deli.

O Presidente norte-americano e a primeira dama Melania Trump visitaram o Taj Mahal ao por do sol depois da primeira escala no estado de Gujarat.

A visita fica marcada pela venda de helicópteros militares e outros equipamentos bélicos norte-americanos no valor de 2,7 mil milhões de dólares.

Já o discurso de Trump para 100 mil pessoas, no maior estádio de críquete do mundo, no Gujarat, ficou marcado por gaffes relativas a nomes de jogadores da modalidade e de cidades indianas.