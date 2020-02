Moçambique formaliza pedido para retomar apoio do FMI

O Governo moçambicano submeteu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) uma carta a solicitar o envio ao país de uma equipa técnica para retoma do apoio ao Orçamento do Estado (OE), anunciou o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.

Segundo Maleiane, o pedido significa que as negociações em curso entre o Governo moçambicano e o FMI estão num bom caminho, tal como os responsáveis do fundo também já tinham deixado transparecer numa visita recente a Maputo.

"O FMI está pronto para reforçar ainda mais a sua colaboração com as autoridades moçambicanas e ajudar a avançar com a sua agenda de reformas", referiu o diretor-geral adjunto do fundo, Tao Zhang, há duas semanas, ao deixar Moçambique.