Youtuber finge estar de férias em Bali com imagens tiradas no IKEA

Uma youtuber popular arranjou uma maneira criativa de alertar os seus seguidores para não acreditarem em tudo o que viam na internet. Em causa estão as imagens que a jovem publicou no Instagram, que diziam ter sido tiradas em Bali, mas na verdade foram captadas num IKEA.

Através do Instagram, Natalia Taylor publicou várias imagens daquilo que pareciam ser umas férias exóticas em Bali, na Indonésia. "A rainha chegou", foi a mensagem deixada juntamente com as primeiras fotografias.

Foi através do YouTube que a youtuber revelou que as imagens, apesar de serem verdadeiras, tinham sido tiradas em diferentes secções do IKEA e não em Bali, como tinha levado a crer.



"Hoje em dia, muitos influencers são apanhados a fingir que estão num sítio, quando não estão, e ou é Photoshop ou nem são mesmo eles", disse Natalia Taylor no vídeo, revelando ainda que o objetivo era alertar os internautas para não acreditarem em tudo o que veem nas redes sociais.