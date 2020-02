A vida de Hosni Mubarak

O antigo Presidente do Egito tinha 91 anos e morreu devido a complicações após uma cirurgia.

Mubarak foi chefe do Estado-Maior da Força Aérea durante a Guerra do Yom Kippur e destacou-se pelo papel da aviação egípcia no conflito. Foi promovido a marechal em 1974 e nomeado vice-presidente de Sadat no ano seguinte.

Mubarak assumiu a presidência do Egito em 1981 depois do homicídio de AnWar al-Sadat e liderou o país durante 30 anos. Foi forçado a demitir-se em 2011 na sequência dos protestos da Primavera Árabe.