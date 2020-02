Comissão Europeia tem luz verde para negociar acordo de comércio livre com Reino Unido

Os 27 deram esta terça-feira luz verde à abertura das negociações de um acordo de comércio livre com o Reino Unido.

Os ministros europeus aprovaram as orientações e linhas vermelhas para a Comissão Europeia negociar com Londres. O objetivo é fechar uma parceria económica ambiciosa, com zero taxas alfandegárias.

O mandato prevê também cooperação nas áreas do digital, energia, mobilidade, segurança, e ainda um acordo de pescas.

Entre as exigências europeias está o respeito pelas regras do jogo e a justa concorrência entre os dois blocos. Um dos pontos mais contestados pelo governo de Boris Johnson que terá agora de aprovar também o mandato negocial britânico.

O desafio continua a ser fechar um acordo até ao final do ano.