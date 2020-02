Trinta feridos em atropelamento na Alemanha

Um alemão de 29 anos derrubou esta segunda-feira as barreiras de segurança e avançou a alta velocidade sobre a multidão. Testemunhas dizem que condutor acelerou quando se aproximou do corso. Os festejos foram cancelados no estado de Hessen e as autoridades estão a investigar. O dia anterior à terça-feira de Carnaval é celebrado em várias cidades da Alemanha.