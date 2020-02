Drone filma dimensão dos campos de refugiados na Síria

Novas imagens de drone mostram a dimensão dos campos de refugiados no noroeste da Síria.

Atmeh abriga a maior cidade de tendas do país, com cerca de um milhão de civis ao longo da fronteira turca, que está fechada.

Os refugiados não podem entrar na Turquia e vivem em abrigos improvisados, sem condições.

De acordo com a ONU, 948 mil pessoas foram obrigadas a fugir depois da ofensiva do Governo sírio contra rebeldes na província de Idlib, no noroeste do país, desde dezembro de 2019.

A grave crise humana já levou as Nações Unidas a aumentar a ajuda internacional, com um número de até 100 camiões por dia.

