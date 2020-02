Família só comunicou desaparecimento de bebé dois meses depois

Tennessee Bureau of Investigation

A mãe de uma bebé de um ano foi detida pela polícia norte-americana na terça-feira por suspeitas de envolvimento no desaparecimento da criança. Evelyn Boswell desapareceu na altura do Natal, mas só na semana passada é que o avô comunicou às autoridades o seu desaparecimento, cerca de dois meses depois.

Megan, a mãe, foi detida por ter prestado aos detetives depoimentos contraditórios e falsos durante a investigação. Quando questionada pelos agentes sobre o porquê de ter mentido, a mulher explicou que estava a tentar proteger a mãe.

Na segunda-feira, Megan revelou às autoridades que a filha tinha ficado ao cuidado da avó enquanto ia trabalhar, e que essa foi a última vez que viu a menina. Angela Boswell, avó, e William McCloud, pai da bebé, foram detidos na semana passada, depois de terem sido identificados a conduzir um BMW de 2007 cinzento, veículo de interesse no caso.

Segundo a CNN, os dois serão presentes a juiz no estado do Tennessee enquanto as autoridades continuam a investigar o desaparecimento.