Repórter ativou acidentalmente os filtros do Facebook e o resultado foi este

Os filtros são a nova moda das redes sociais e, por vezes, basta um clique para aparecerem no ecrã uma orelhas, uns óculos de sol ou um chapéu. Foi isso que aconteceu ao repórter da Carolina do Norte, nos EUA, quando entrou em direto para a WLOS ABC 13.

O jornalista Justin Hinton, de 31 anos, ligou esta quarta-feira, acidentalmente, os filtros do Facebook Live antes de ir para o ar. Disse que achava que estava a fazer um relato sério sobre o primeiro nevão da temporada e que só no final é que reparou o que tinha acontecido através dos comentários. Como seria de esperar, milhares de seguidores do canal de notícias comentaram a situação, tornando o vídeo viral.

No vídeo, o repórter é visto com um chapéu de mago, orelhas de cão, halteres e muito mais.

Porém, o jornalista reagiu bem ao sucedido: